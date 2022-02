Gundam: Cucuruz Doan's Island: uscita, cast e key art per il film anime

Per la creatura nata dalla brillante mente di Yoshiyuki Tomino, questo 2022 sembra attendersi come l'anno della rinascita. Numerosi sono infatti i progetti in arrivo nel corso dei prossimi mesi, ultimo dei quali il film anime Gundam: Cucuruz Doan's Island, di cui nelle ultime ore sono emerse diverse nuove informazioni.

A pochissimi giorni dall'annuncio della finestra d'uscita del nuovo anime Gundam: The Witch from Mercury, il franchise è protagonista di un nuovo reveal. Questa volta, protagonista è il lungometraggio Cucuruz Doan's Island.

Sul sito web ufficiale, sono emerse molte informazioni sulla pellicola, accompagnate da una splendida illustrazione ufficiale realizzata dal direttore dell'animazione e character designer Atsushi Tamura. Queste novità, seguono la recente buona notizia sull'apertura del Gundam Factory Yokohama.

In arrivo il 3 giugno 2022 in Giappone, è diretto dall'autore dell'omonimo manga Yoshizaku Yasuhiko, che accompagna Tamura e Tsuakasa Kotobuki nella produzione di Sunrise. Il cast di doppiatori vede Toru Furuya, Ken Narita e Satomi Arai prestare le proprie voci ai protagonisti Amuro Ray, Bright Noa e Mirai Yashima.

La trama di Gundam: Cucuruz Doan's Island è ambientata dopo la difesa di Jaburo della Federazione, con questa che pianifica di rinnovare l'offensiva verso il quartiere generale di Zeon. Amuro e la White Base fanno ritorno a Belfast in cerca di rifornimenti, ma subito vengono spediti verso l'isola del non ritorno per cercare e distruggere gli Zeon rimasti. Sul luogo, trova un Mobile Suit Zaku in disuso e un uomo che si fa chiamare Cucuruz Doan.

Il film è una rivisitazione del quindicesimo episodio dell'anime originale Mobile Suit Gundam e si ispira al manga in cinque volumi di Junji Ono, Mobile Suit Gundam: The Origin MSD: Cucuruz Doan no Shima del 2016.