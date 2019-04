Gundam F90 FF, annunciata la data di uscita del nuovo manga

Mobile Suit Gundam F90 FF (Fastest Formula) sarà scritto da Nobuyoshi Ino, mentre il character design è affidato a Sejoon Kim. Yasuhiro Moriki è invece la persona incaricata del mechanical design, infine Kiyoshi Imanoya disegnerà il manga.

La data di pubblicazione ufficiale è fissata per il 26 giugno prossimo, nel numero di agosto della rivista Gundam Ace. Il manga farà parte del progetto "F90 A to Z" di Bandai e farà da seguito alle vicende che erano state narrate nella serie originale pubblicata da settembre 1990 ad aprile 1991 sul magazine Cyber Comics. Nel progetto farà parte anche del merchandising tematico, che quindi rilancerà in toto il brand Gundam in Giappone.



A sua volta prequel del film Mobile Suit Gundam F91, l'originale Gundam Mobile Suit F90 era stato scritto da Hiroshi Yamaguchi e illustrato da Rei Nakahara. Tra gli autori di questa nuova opera spunta il nome del precedentemente citato Moriki, illustratore già di Mobile Suit Gundam: Hathaway's flash, serie di tre volumi pubblicati tra il 1989 e il 1990 e incentrata sulle vicende di Hathaway Noa, figlio di Bright Noa, ambientate dodici anni dopo gli eventi del film Il contrattacco di Char.