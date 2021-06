Gundam Hathaway incassa 1 miliardo di yen: è il 1° film della serie a riuscirci in 33 anni

Il sito web ufficiale di Mobile Suit Gundam Hathaway ha recentemente festeggiato lo storico traguardo di un miliardo di yen incassati in 10 giorni (€7,6 milioni circa), un risultato fantastico e assolutamente inatteso che permette alla pellicola di finire direttamente nell'olimpo dei lungometraggi Gundam.

Nello specifico, Mobile Suit Gundam Hathaway ha registrato un lancio più che promettente con 190 milioni di yen incassati il primo giorno, e nonostante l'immediata distribuzione della versione home video ha comunque mantenuto gli incassi alti per la tutta la settimana. Oggi, 21 giugno 2021, il film vanta un totale di 1.016.249.400 yen incassati con poco più di mezzo milione di biglietti venduti, cifra che gli permette di diventare il primo in 33 anni a raggiungere questo traguardo.

Mobile Suit Gundam Hathaway avrebbe dovuto debuttare nel mese di luglio 2020 in Giappone, ma il team di produzione optò per un rinvio a causa delle difficoltà portate dalla pandemia Coronavirus. Il film fu quindi rinviato ad aprile 2021, poi a maggio, e infine allo scorso 11 giugno. In Italia la pellicola non arriverà al cinema, ma Netflix ha già confermato la distribuzione globale a partire dal 1 luglio.

