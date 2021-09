Gundam Hathaway: Rivelato il titolo ufficiale del secondo film di Sunrise

Mentre continua il successo di Mobile Suit Gundam: Hathaway, gli appassionati hanno accolto con entusiasmo le ultime novità riguardanti il sequel del film prodotto dallo studio Sunrise ambientato nell'universo di Yoshiyuki Tomino.

Il nuovo film di Gundam ha superato i due miliardi di yen di incasso in Giappone, confermando la grande attenzione dei fan nei confronti di una opera curata da Yoshiyuki Tomino. Le vicende dei protagonisti di Hathaway's Flash non si sono concluse con il primo film, nelle scorse ore un aggiornamento del sito ufficiale dedicato allo show ha rivelato ai numerosi appassionati il titolo della seconda parte della storia di Hathaway Noa e degli altri personaggi: l'opera si chiamerà "Sun of Bright", per ora comunque non sono stati condivisi altri dettagli riguardo eventuali aggiunte al cast o cambiamenti nello staff al lavoro sul film. Come sapete, Hathawa's Flash è ispirato ai romanzi scritti da Tomino nel 1989 e farà parte di una trilogia di pellicole ambientate nell'universo narrativo principale di Mobile Suit Gundam.

Cosa ne pensate del nuovo titolo? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, inoltre se non l'avete ancora visto, vi segnaliamo che l'opera è disponibile nel catalogo di Netflix, per concludere ecco la nostra recensione di Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash.