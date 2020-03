Gundam: Hathaway's Flash si mostra in due splendidi poster promozionali

Gundam Hathaway riporterà i fan del brand di Yoshiuki Tomino nell'universo narrativo della prima serie, Mobile Suit Gundam. Il film arriverà nel corso di questa estate, e seguirà le vicende di un giovane uomo chiamato Hathaway, apparentemente il successore spirituale del protagonista originale dell'anime.

Di recente è stato pubblicato un nuovo trailer promozionale, insieme a due splendidi poster firmati da Pablo Uchida, che attraverso la sua arte è riuscito a catturale brillantemente le atmosfere della pellicola.

La pellicola ha tratto ispirazione da una serie di romanzi scritti da Yoshiyuki Tomino, Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash, in cui il racconto si ambienta dieci anni dopo la seconda guerra di Neo Zeon.

La Federazione della Terra e il Principato di Zeon sono giunti a una tregua, tuttavia le minacce non si sono dissolte; lo stesso Hathaway è il leader di organizzazione terroristica in cerca di vendetta. Il lungometraggio ha l'obiettivo di riaffacciarsi in un mondo familiare ai fan e rivisitarlo grazie alle nuove tecniche d'animazione, per garantire al prodotto un risultato fresco e allo stesso tempo reminescente delle produzioni più storiche.

Al momento è stata rivelata solo parte del cast di doppiatori, ve li indichiamo di seguito:

Kensho Ono (Hathaway Noa);

Reina Ueda (Gigi Andalusia);

Junichi Suwabe (Kenneth Sleg)

Il lungometraggio, inizialmente previsto per la stagione invernale, è stato rinviato al 23 Luglio 2020. Il creatore di Mobile Suit Gundam, Yoshiyuki Tomino, si è espresso su Gundam: Hathaway's Flash.