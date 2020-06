Gundam: Hathaway's Flash, Sunrise annuncia il posticipo del film

La pandemia causata dal Coronavirus ha creato più di qualche grattacapo al brand di Yoshiyuki Tomino; il G-Salitte, il cui lancio era previsto le Olimpiadi di Tokyo, è stato sospeso, e ora anche la pellicola Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash ha ricevuto un posticipo.

Inizialmente il lungometraggio sarebbe dovuto arrivare nelle sale cinematografiche nel mese di Luglio, ma nelle ultime ore il film è stato rinviato a data da destinarsi. La Sunrise, infatti, ha rilasciato un comunicato per informare i propri fan di questo spiacevole sviluppo:

"Prima di tutto, vorremmo esprimere le nostre più profonde condoglianze a tutte le vittime di questa nuova infezione da Coronavirus.

Attualmente ci stiamo preparando per il rilascio di "Mobile Suit Gundam Flashlight Hathaway", previsto per il 23 luglio 2020 (giovedì / festivi), ma in Giappone, abbiamo deciso di posticipare la data di pubblicazione a causa della diffusione della nuova malattia infettiva. Ci scusiamo profondamente con tutti coloro che non vedevano l'ora di vedere il lungometraggio.

Non appena verrà stabilita una nuova data, vi informeremo sul sito ufficiale di Mobile Suit Gundam Flash Hathaway. Si prega di notare che il biglietto anticipato Mubichike Card (1 ° e 2 °) - già acquistato - sarà ancora utilizzabile nonostante il rinvio, quindi si raccomanda di tenerlo con cura fino all'uscita del film".

Gundam: Hathaway's Flash si mostra in due splendidi poster promozionali. Yoshiyuki Tomino, creatore della serie Mobile Suit Gundam, si è espresso riguardo al nuovo lungometraggio.