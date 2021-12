Gundam: inaugurata la quarta statua a grandezza naturale

La quarta statua a grandezza naturale di Gundam è approdata a Fukuoka! Nel nuovissimo Mitsui Shopping Park Lalaport Fukuoka tutti i visitatori potranno ammirare la statua di RX-93 v Gundam, meglio conosciuto come Nu Gundam, dalle mastodontiche dimensioni di 20,5 metri.

Come annunciato lo scorso autunno, la quarta statua a grandezza naturale di Gundam ha visto la luce a Fukuoka, nel Giappone occidentale. A partire dal 2017 altre tre statue di Gundam sono state prodotte dalla Bandai Namco Holdings, ovvero quella dell'RX-0 di Mobile Suit Unicorn, situata nell'isola artificiale di Odaiba a Tokyo, quella dell' RX78-2 di Mobile Suit Gundam, visitabile a Yokohama, e quella del Freedom Gundam di Mobile Suit Gundam Seed, che si trova a Shanghai, in Cina.

Il Nu Gundam di Fukuoka è il più grande mai prodotto: con i suoi 20,5 metri di altezza per ben 80 tonnellata di peso, stiamo parlando di un vero e proprio gigante. Nu Gundam supera di 0,8 metri l'altezza dell'RX-0 di Odaiba, mentre gli altri due sembrano davvero minuti rispetto a questo colosso. Alcune parti del braccio destro della statua sono motorizzate così come il capo, ed è quindi possibile vedere la statua in diverse posizioni.

Mercoledì è stata celebrata la jotoushiki di Nu Gundam, ovvero la cerimonia di sollevamento della testa. Il Gundam ha così visto la luce, come possiamo vedere nell'immagine postata da @0302Heart, dove il gigante spicca davanti al centro commerciale di Fukuoka durante il suo "primo tramonto".

A 42 anni dalla nascita di Mobile Suit Gundam, la passione dei fan non è mai diminuita. Pensate che Mobile Suit Gundam diventerà un live action, grazie a un progetto di Netflix che vedrà protagonisti i robot giganti nei prossimi anni.