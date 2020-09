Gundam incontra Hello Kitty: torna il simpatico crossover con un nuovo modellino

Nel mondo degli anime veniamo spesso a contatto con l'idea di crossover stravaganti, ma se consideriamo solo merchandise e opere ufficiali riguardo questi particolari abbinamenti, non possiamo non considerare l'unione dell'universo di Mobile Suit Gundam a quello di Hello Kitty.

Più di un anno fa, in occasione del 45esimo anniversario di Hello Kitty e del 40esimo di Mobile Suit Gundam, sono stati annunciati numerosi progetti, e tra questi vi era anche la realizzazione di speciali figure da collezione che unissero in qualche modo l'icona dell'azienda Sanrio con il design degli indimenticabili Mecha creati da Yoshiyuki Tomino e Hajime Yatate.

Visto il riscontro positivo con i fan delle due serie, nei mesi scorsi la produzione di figure speciali è continuata, e di recente è stato annunciato un nuovo modellino. Nel post riportato in fondo alla pagina, condiviso da @BluefinBrands, possiamo vedere alcune immagini di presentazione del prodotto, disponibile da dicembre 2020, con Hello Kitty inserita all'interno dello Zaku MS-06S di Char.

Di sicuro un bellissimo omaggio non solo ad uno dei migliori Mecha originali per quanto riguarda il design, ma anche al personaggio di Char Aznable, storico antagonista delle prime serie di Gundam. Ricordiamo che in Giappone è stata costruita una riproduzione 1:1 dell'RX-78-2, e vi lasciamo ad un altro crossover, tra Gundam Wing e Code Geass.