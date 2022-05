Gundam, introiti da record: 100 miliardi di yen nel 2021

Mobile Suit Gundam è tra i più longevi franchise, ma solamente di recente ha ottenuto uno storico record. Un recente report ha svelato che, nel solo 2021, i robot creati da Yoshiyuki Tomino hanno ottenuto introiti per oltre 100 miliardi di yen.

Un'analisi condotta da Animation Business Journal ha evidenziato, che nel corso del 2021, il franchise Mobile Suit Gundam, nella sua totalità, ha ottenuto incassi pari a 101,7 miliardi di yen, pari a circa 762 milioni di euro. Nei 40 anni di storia del brand, questa è la prima volta che si registrano numeri del genere. Ma a cosa è dovuto questo exploit?

La creatura di Tomino è rinata con gli annunci del film anime Gundam: Cucuruz Doan's Island e della serie anime televisiva Gundam: The Witch From Mercury, i cui debutti sono previsti nel corso del 2022. Ma non solo, sono previsti anche videogiochi e altri modellini Gunpla. Secondo i rendiconti di Bandai Namco, Gundam rappresenta il 10% delle vendite totali della società, che punta a espandere il franchise oltre ogni previsione. A questo fine, lo studio Sunrise di Gundam ha chiuso i battenti per riaprire sotto il nome di Bandai Namco Filmworks. Dunque, sembra quasi scontato che il record raggiunto sia solo momentaneo e destinato a non durare molto.