Gundam: Iron-Blooded Orphans è ora disponibile su Netflix

Dopo aver dovuto attendere per parecchio tempo, Netflix ha finalmente annunciato che Gundam: Iron-Blooded Orphans, serie anime basata sul famosissimo franchise Gundam realizzata da Sunrise nel 2015, è ora disponibile per tutti - Italia compresa - sul portale dedicato allo streaming più famoso al mondo.

Andando più specifico, entrambe le stagioni dell'opera sono state rese disponibili, ognuna delle quali si compone di 25 episodi, il tutto per quindi un totale di ben 50 episodi che sapranno sicuramente intrattenervi per numerose ore. L'opera ha visto la presenza di uno staff costituito da numerose persone di spicco tra cui figurano Tatsuyuki Nagai come director, Mari Okada alla direzione della serie, Yu Ito per il character design, Michinori Chiba al lavoro sul processo d'animazione e Masaru Yokoyama occupatosi della colonna sonora. Inoltre uk design dei mecha presenti nell'anime sono stati curati da Naohiro Washio, Kanetake Ebikawa, Ippei Gyōbu, Kenji Teraoka e Tamotsu Shinohara.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera è ambientata 300 anni dopo la Calamity War, una violenta guerra che ha visto i cittadini di Marte ribellarsi alla Terra per ottenere l'indipendenza, e vede come protagonista Mikazuki Augus, ragazzo che lavora per la compagnia di sicurezza privata CGS. Il suo ultimo lavoro richiede di scortare la figlia del primo ministro di Chryse, Kudelia Aina Bernstein, sulla Terra affinché quest'ultima possa chiedere la libertà della sua nazione. Durante il viaggio di scorta, però, un'organizzazione militare terrestre attacca il gruppo, con risultati che si riveleranno imprevedibili.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che il franchise è attualmente in attesa di una nuova serie anime intitolato Gundam Build Divers Re: Rise. Inoltre, il creatore di Gungam ha recentemente fatto parlare di sé per alcune critiche mosse alle opere di Shinkai.