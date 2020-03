Gundam: uno dei nuovi Gunpla realizzati per le Olimpiadi di Tokyo si mostra in anteprima

Nonostante la minaccia rappresentata dal Coronavirus, le olimpiadi di Tokyo sono ancora in programma per la fine dell'anno, e in occasione dell'evento Gundam ha preparato un nuovo set di Gunpla tutti da scoprire.

Non solo, come ben saprete se negli ultimi mesi avete seguito queste pagine, per festeggiare la manifestazione verrà inviato un satellite nello spazio con all'interno un enorme Gundam. Il satellite orbiterà intorno alla Terra durante lo svolgimento delle Olimpiadi, diffondendo messaggi in lingue differenti ai fan di tutto il mondo.

Ma ritornando ai modellini Gunpla, saranno disponibili all'acquisto per un prezzo di circa 12 dollari, in due colorazioni - blu e rosa. La data d'uscita è fissata per il mese di Giugno, e l'account Twitter TimelessDimen ha condiviso diversi dettagli riguardo ai collezionabili, mostrandone uno attraverso alcune immagini d'anteprima.

Il franchise di Mobile Suit Gundam, dallo scorso anno, sta vivendo un periodo produttivo particolarmente fervido; Per il suo 40esimo anniversario, infatti, Sunrise ha aperto un canale Youtube interamente dedicato al brand nel quale sono state inserite alcune delle serie più iconiche dello show. Parallelamente, in Giappone è uscito il film "Ike! Core Fighter", il primo titolo appartenente alla pentalogia di Gundam: G no Reconguista, e tanti altri progetti - come una nuova serie ispirata all'originale Mobile Suit Gundam - sono in cantiere.

Inoltre, l'autore Yoshiuki Tomino ha affermato di aver scritto una prima stesura della sceneggiatura del suo prossimo film, ma al momento non vi è certezza dell'effettiva concretizzazione del progetto.

Tempi di quarantena in Corea del Sud? I modellini di Gunpla vanno a ruba.