Gundam Next Future Pavillion: rilasciato il progetto per l'EXPO 2025

Nelle ultime ore, Bandai Namco ha rilasciato il progetto del padiglione con cui prenderà parte all'Expo Mondiale 2025. Il padiglione avrà il nome di Gundam Next Future Pavilion e al suo interno la società ha promesso che terrà un "grande esperimento dimostrativo" ispirato a Mobile Suit Gundam.

Chiunque volesse partecipare all'Expo Mondiale 2025 potrà prendere i biglietti a partire da Novembre. Non c'è dubbio che il coinvolgimento di questo franchise aiuterà ad attirare fan internazionali alla fiera, sopratutto dopo gli introiti da record che la serie Gundam ha generato nel 2021. Tuttavia al momento sono stati annunciati pochi altri eventi importanti per la manifestazione che si terrà a Osaka.

Per quanto riguarda Bandai, la società sembra abbia progettato il proprio spazio alla fiera con l'intenzione di connettere i partecipanti al futuro. Vi state chiedendo in quale senso? Il padiglione sembra sia stato creato come una sorta di futuro aeroporto per i viaggi spaziali. Qui potete trovare la recensione di Mobile Suit Gundam, l'anime che ha ispirato l'esperimento che si terrà all'interno di questo padiglione.

Possiamo solo immaginare cosa sia possibile trovare all'interno della costruzione della Bandai. Per il momento, l'azienda spera che questo Gundam Pavilion metta in luce le "aspirazioni future" dei suoi dipendenti e del pubblico in generale.

Se avete intenzione di prendere parte all'Expo del 2025 non potete perdervi questo futuristico padiglione, anche se non siete fan del franchise Gundam. E se invece siete fan della serie, beh, Bandai vi aspetta ad Osaka tra due anni.