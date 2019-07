Gundam: Reconguista in G, ecco il primo poster del film

Per celebrare il 40esimo anniversario di Mobile Suit Gundam, è stato annunciato un nuovo film del franchise che farà parte di una compilation: Gundam: Reconguista in G. Il sito ufficiale della pellicola ne ha svelato il primo poster, che potete ammirare in calce all'articolo.

Il film è stato anticipato ai fortunati che erano presenti al Japan Expo 2019 in Francia, ma una nuova premiere è già stata fissata per il Giappone, precisamente durante la mostra "World of Yoshiuki Tomino" presso il Museo d'Arte di Fukuoka il 24 Agosto. La partecipazione è gratuita ma è limitata attraverso un sistema di lotteria.

Per i fan del al di fuori del Sol Levante, invece, non ci sono ancora notizie riguardanti un rilascio imminente. Gundam: Reconguista in G fu originariamente rilasciato in occasione del 35esimo anniversario nel corso del 2014. Ecco una breve sinossi:

"La nuova era ha inizio! Il periodo di turbolenze noto come Universal Century è ora giunto al termine. Ora gli umani guardano fiduciosi ad un futuro di pace e prosperità nella nuova era, la Regild Century. Una delle risorse più importanti che la contraddistingue è la Capital Tower, un ascensore spaziale che collega la Terra allo spazio. Il suo scopo è quello di trasportare le batterie fotoniche sul nostro pianeta per sfruttarne il potere. Un giorno un cadetto che era protezione della torre viene attaccato da un Gundam, verso il quale prova una strana empatia."

Questa pellicola reimmagina questo scenario in maniera inedita e se avete già visto la serie sarete sicuramente curiosi di sapere in che modo verrà reinterpretata. Intanto è stato annunciato per l'occidente il videogioco dei Gundam per Playstation 4, trovate qui tutte le informazioni.