Gundam: Reconguista in G, ecco quando verrà rilasciato il primo film

Nel corso della giornata odierna, il sito ufficiale dedicato a Gundam: Reconguista in G, serie di 5 film animati dedicati al 35° anniversario del franchise, ha rivelato che la prima pellicola - intitolata Gekijōban Gundam G no Reconguista I: Ike! Core Fighter (Go! Core Fighter) - sarà disponibile in Giappone questo autunno.

Il film sarà presentato in anteprima pubblica in Giappone alla mostra "Tomino Yoshiyuki no Sekai" (Il mondo di Yoshiyuki Tomino) al Fukuoka Art Museum di Fukuoka il 24 agosto. La partecipazione è gratuita, ma coloro che desiderano partecipare devono inviare in una richiesta all'evento, con un numero massimo di 180 partecipanti (nel caso di un numero di richieste superiore a 180, gli slot verranno assegnati casualmente). La pellicola, di cui è stata rilasciata anche una nuova key visual disponibile a fondo news, era stato già presentato durante il Japan Expo francese del 6 luglio 2019. Qui di seguito potete leggere la sinossi dell'opera:

"La turbolenta epoca conosciuta come Universal Century è infine giunta al termine. Ora l'umanità guarda alla prosperità e alla pace nella nuova era conosciuta come Regild Century (R.C.). Una delle risorse più importanti per la specie umana è la Torre della Capitale, un ascensore spaziale che collega la Terra allo spazio. Il suo scopo è quello di trasportare le preziose batterie di fotoni su cui l'intero pianeta fa affidamento, al punto tale da essere diventato un luogo sacro.

Incaricato di proteggere la torre, durante una normale esercitazione, il giovane cadetto della Guardia Capitale, Bellri Zenam, viene attaccato da un G-Self Mobile Suit ad elevate prestazioni. Nonostante non abbia mai incontrato prima il G-Self, il cadetto percepisce uno strano legame con il robot e il suo pilota, un pirata spaziale chiamato Aida Surugan. Bellri però ancora non sa di essere vicino a scoprire una verità che scuoterà l'intera umanità"

Gundam: Reconguista in G ha celebrato il 35° anniversario della serie e ha segnato il ritorno del creatore della serie, Yoshiyuki Tomino, come director di una serie originale a tema Gundam dai tempi di Turn A Gundam.