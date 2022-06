Gundam Reconguista in G: trailer e poster per la quarta parte del film

Il 22 luglio, nelle sale cinematografiche del Giappone debutta il quarto film della serie Gundam Reconguista in G. In vista della premiere, sono stati pubblicati un trailer e una key visual promozionale illustrata direttamente dall'iconico creatore del franchise, Yoshiyuki Tomino.

Per i fan della serie Mobile Suit, è un periodo succulento. Dopo il trailer di Gundam: Cucuruz Doan's Island, è stato condiviso anche quello del lungometraggio Gundam Reconguista in G: Gekito ni Sakebu Ai (Grido d'amore nel fronte di guerra).

Il progetto nacque nel 2014, quando Sunrise e Bandai Namco decisero di riunire gli eventi di Gundam: Reconguista in G e svilupparli in una saga cinematografica che ampliasse il materia originale con delle scene inedite. Quella in arrivo a fine luglio, è la quarta parte del progetto, con la quinta e ultima, sottotitolata Shisen wo Koete (Oltre la soglia della morte) in uscita il 5 agosto. Il primo film di Gundam Reconguista in G uscì nel 2019 in occasione del 35° anniversario della serie.

Nel filmato, che trovate in calce all'articolo, si può intuire che Bellri e Aida dovranno partecipare a un'altra grande battaglia spaziale a bordo dei loro Gundam. Nel Regild Century 1014, costruire Gundam è ormai un tabù. Il cadetto della Guardia Imperiale Bellri Zenam, tuttavia, viene coinvolto in una lotta contro alcuni pirati che lo porta a fare la conoscenza di Aida Surugan e del suo G-Self Gundam. Questo incontro, innesca un viaggio interstellare che li porta a esplorare i misteri dell'universo.