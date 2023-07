Gundam: Requiem for Vengeance, il nuovo film della saga ha un titolo! Tutte le novità

Tantissimi sono i titoli svelati all'Anime Expo 2023: tra i vari spicca proprio Mobile Suit Gundam, con una strabiliante novità in casa Bandai Namco. Annunciato infatti il nuovo film intitolato GUNDAM: Requiem for Vengeance, il primo lungometraggio internazionale dell'opera.

La serie animata Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury sta per giungere al termine. Sebbene non siano state ancora rese note notizie circa un ritorno sugli schermi di Suletta Mercury per una terza stagione, durante l’Anime Expo 2023 sono arrivati degli annunci riguardo nuovi contenuti anime del franchise.

L'annuncio in questione è il nuovo film intitolato Gundam: Requiem For Vengeance e sono diversi i nomi che spiccano fra i collaboratori del lungometraggio: sarà diretto da Erasmus Brosdau, mentre Gavin Hignight lavorerà alla sceneggiatura dell'anime. Quest'ultimo è sceneggiatore di opere di grande successo, fra cui Star Wars: Resistance, Transformers: Cyberverse e Tekken: Bloodline.

Non sono state rivelate ulteriori informazioni circa la trama del film, ma il materiale mostrato dallo studio di animazione Bandai Namco Filmworks ha confermato che si svolgerà nell'universo della Universal Century.

Nell'universo di Gundam spiccano la grafica mozzafiato dei robot che tanto attira e appassiona i fan. Quali sono i robot più grandi degli anime? Gundam è presente nella lista ed è anche ben classificato!

Presto arriveranno grandi novità a riguardo, nel mentre è possibile leggere visual e trama di Gundam: the Witch from Mercury.