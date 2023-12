Gundam: Requiem of Vengeance ecco il primo Teaser Trailer in CG!

Mobile Suit Gundam è pronto a tornare sul piccolo schermo, questa volta con una veste del tutto nuova. Netflix aveva annunciato che avrebbe prodotto una versione in CG di Gundam, intitolata Requiem of Vengeance. In vista di quest'uscita, è stato pubblicato un trailer.

Il teaser, dalla durata di un minuto e venti, è stato pubblicato dalla pagina X (Twitter) ufficiale di Netflix Japan e lo trovate in calce alla notizia. Vengono mostrata scene di una guerra che si starebbe svolgendo il "6 novembre U.C. 0079". Come svela anche Netflix, la nuova serie è collocata undici mesi dopo l'inizio della "Guerra di un anno" e seguirà il fronte europeo durante questo conflitto che è nato nella prima serie di Mobile Suit Gundam del 1979.

L'anime è stato co-prodotto da Namco Bandai Filmworks e SAFEHOUSE Inc., quest'ultimo è uno studio d'animazione specializzato nella realizzazione di contenuti in CG. E' la prima volta in assoluto che il franchise viene creato in computer grafica con uno stile "realistico" e le aspettative per questa serie sono molto alte.



Ad occuparsi della regia ci sarà Erasmus Brosdau, mentre per la sceneggiatura ci sarà Gavin Hignight, conosciuto al pubblico per opere di grande successo come Star Wars: Resistance, Transformers: Cyberverse e Tekken: Bloodline, solo per citarne alcune.

Per i fan di questo franchise, vi lasciamo con una notizia curiosa nel 2025 arriverà il Gundam Next Future Pavillion, un progetto che si terrà all'Expo Mondiale ispirato a Mobile Suit Gundam. Secondo alcune indiscrezione, nei prossimi anni Netflix potrebbe pubblicare sempre meno anime sulla sua piattaforma, ma al momento il calendario è ricco di uscite interessanti e che vale la pena seguire.