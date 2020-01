Il Gundam RX-78 verrà presto ricollocato in Giappone, questa volta in una nuova città

Circa tre anni fa i fan dei Gundam hanno dovuto salutare l'imponente riproduzione RX-78 che dominava il quartiere di Odaiba, nella metropoli di Tokyo. Fortunatamente, l'esemplare in questione ritornerà per le strade del Giappone, questa volta però in un'altra città.

Gli ultimi report della rivista Sora News 24, infatti, confermano il ricollocamento del Gundam R-78 per il prossimo 1 Ottobre 2020, con alcune variazioni estetiche e degli upgrade inediti. Grazie alla Gundam Global Challenge, per l'appunto, i costruttori del Gundam sono stati coadiuvati da scienziati e ingegneri per realizzare le richieste dei fan, che avevano proposto delle modifiche alla tuta del mecha.

Il Gundam RX-78 verrà riposizionato vicino al porto di Yokohama, a sua volta adiacente al parco della città. Insieme a lui, sorgerà un nuovo Gundam Factory Store, che ha in programma per i fan del brand di Yoshiuki Tomino numerose attività nel corso del 2020. Al momento i biglietti per l'attrazione non sono disponibili all'acquisto, saranno reperibili soltanto a partire da Luglio prossimo.

Novità anche sul fronte animato, visto che il il 23 Luglio arriverà nella sale giapponesi un nuovo film del franchise, Mobile Suit Gundam: Hathaway. La pellicola farà parte di una trilogia, ed è basata sui romanzi scritto dallo stesso Yoshiuki Tomino. Nelle ultime ore è stato pubblicato un nuovo trailer che ha infervorato gli animi dei fan.

Sempre nel corso del 2020, il satellite Gundam verrà lanciato nello spazio in occasione dei giochi olimpici di Tokyo.