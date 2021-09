Gundam: Ecco le scarpe ideate in collaborazione con la Nike

Mentre aspettiamo di conoscere ulteriori dettagli riguardo la nuova serie di Mobile Suit Gundam, la famosa multinazionale Nike ha presentato la sua linea di scarpe ispirate alla celebre opera di Yoshiyuki Tomino.

Gli appassionati di una delle serie di animazione più longeve e di successo potranno infatti acquistare una linea di sneaker ispirate al design dei robot protagonisti di Mobile Suit Gundam Unicorn. Nelle scorse settimane erano già state mostrate insieme ad altri modelli, adesso la multinazionale ha anche condiviso il prezzo e la data di uscita. Le scarpe sono disponibili in due versioni, come potete vedere dalle immagini presenti in calce alla notizia: un paio sono infatti bianche con gli inserti rossi, mentre il secondo paio è di colore blu, con alcuni dettagli color oro. Nelle Nike SB è presente anche uno stemma della famosa serie di animazione, mentre l'azienda ha deciso di condividere un breve spot pubblicitario dedicato alla nuova linea di scarpe in cui sono presenti anche i due Gundam.

Le vendite online saranno aperte a partire dal prossimo 27 settembre, il costo di un paio di scarpe è di 120 dollari, circa 100€. Cosa ne pensate di queste sneaker? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, inoltre nei giorni scorsi la Nike aveva mostrato altri modelli ispirati a Mobile Suit Gundam.