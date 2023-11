Gundam SEED Freedom, un ritorno atteso 20 anni! L'emozionante trailer ufficiale

Ottime notizie per i fan di Mobile Suit Gundam: il franchise sta ufficialmente per tornare, ma questa volta sul grande schermo! Ebbene sì, Mobile Suit Gundam: Seed Freedom è stato appena annunciato, siete curiosi di sapere cosa tratterà questo film e quando uscirà nelle sale cinematografiche?

Lo staff che ha lavorato alla realizzazione di Mobile Suit Gundam: Seed Freedom ha pubblicato, sul profilo ufficiale di X, alcune informazioni circa il nuovo film in uscita. Per l'occasione è stata presentato un trailer ufficiale, che offre uno sguardo su ciò che è successo venti anni dopo il precedente Mobile Suit Gundam SEED.

Per chi non lo ricordasse, la serie originale Mobile Suit Gundam SEED si è conclusa nel settembre del 2003, per cui sono passati esattamente vent'anni per l'annuncio del sequel di Gundam Seed. Più precisamente, l'anniversario è stato ad agosto 2023.

Tornando a parlare di SEED Freedom, in questo film non potevano mancare i protagonisti Kira Yamato e Lacus Clyne, che vediamo in primo piano nel video in questione. Il trailer del lungometraggio, presente in calce alla notizia, rivela anche una parte della sigla, intitolata "FREEDOM" ed eseguita dal cantante Takanori Nishikawa.

L'uscita di Mobile Suit Gundam: Seed Freedom è prevista per il 16 gennaio del 2024 ma solo nelle sale cinematografiche giapponesi. Ancora nessuna informazione per quanto riguarda il debutto della pellicola all'estero, ma si spera molto presto. Per quanto riguarda il franchise, nei prossimi mesi tornerà anche Gundam Requiem for Vengeance con un nuovo film.