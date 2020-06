Gundam: la serie originale del 1980 è ora disponibile su Amazon Prime Video

Le uscite di giugno di Dynit continuano ad arricchire il catalogo anime di Amazon Prime Video, e pochi istanti fa è stata resa disponibile una di quelle serie che ha contribuito a far esplodere la passione dei cartoni animati giapponesi in Italia. Mobile Suit Gundam, la versione originale del 1980, è ora disponibile sulla piattaforma.

L'anime, distribuito per la prima volta in Giappone nel 1979, fu prodotto da Studio Sunrise sotto le direttive del regista e autore Yoshiyuki Tomino. Ancora condizionato dallo stile di Go Nagai, il pubblico non accolse troppo calorosamente l'opera, e gli episodi furono ridotti da 52 a 43. Anni dopo però, con la messa in vendita dei modellini e lo sforzo degli sponsor, l'anime inizio a riscuotere un successo sempre maggiore fino a diventare un vero e proprio cult.

In Italia la serie arrivò un anno dopo, nel 1980, e venne trasmessa su Telemontecarlo tra febbraio e giugno rivelandosi inaspettatamente un ottimo successo. Su Amazon Prime Video la serie è disponibile in italiana o in giapponese con i sottotitoli.

Nel caso in cui vi foste persi la news poi, vi ricordiamo che pochi giorni fa sono stati distribuiti altri due nuovi prodotti Dynit sulla piattaforma: Oh, Mia Dea! e Pop Team Culture.