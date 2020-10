Gundam: questo spettacolare diorama è stato costruito in quattro anni!

Durante la pandemia in molti si sono dedicati alla costruzione dei modellini di Gundam. Sappiamo bene quanto tempo ci vuole per costruire un Gunpla, alcuni fan però non si sono limitati a riprodurre il loro robottone preferito ma sono andati oltre, costruendo dei magnifici diorama.

Ovviamente questo hobby non è nato durante la quarantena, ma esiste da molto tempo prima. Il franchise mecha inizia nel 1979, con l'uscita della serie animata Mobile Suit Gundam, che è considerata ancora oggi una delle serie più longeve della televisione giapponese. Il diorama di cui parleremo ha ricreato uno dei più grandi campi di battaglia, con una quantità di dettagli a dir poco stupefacente.

Il diorama, rinominato dal fan che l'ha costruito "Decisive Battle - Space Fortress Solomon" è parte della prima serie di Mobile Suit Gundam che è andata in onda. Solomon era una stazione spaziale, originariamente presidiata dal Principato di Zeon. Il Principato di Zeon annunciò la mobilitazione delle proprie truppe e lanciò il suo attacco contro la Federazione Terrestre. Dopo questo attacco e con la rappresaglia da parte della Federazione Terrestre, fu costruita la prima tuta mecha, conosciuta come Gundam. La guerra che scaturì da quell'attacco cambiò per sempre l'universo dell'anime, ma anche l'anime come mezzo in generale.

Hide94373, il creatore di questo pazzesco diorama, ha riprodotto una delle prime battaglie tra Gundam e lo ha condiviso su Twitter, mostrandoci il livello incredibile di dettagli contenuti nella sua opera.

Se non avete ancora visto il video del gigantesco Gundam che si muove davvero recuperatelo, è imperdibile! Se invece siete appassionati di Gunpla, guardate come un Gunpla ci mostra i famosi robot in versione Sailor Moon!

Che ne pensate di questo spettacolare diorama? Avete mai provato a costruire un Gunpla?