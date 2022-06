Gundam The Witch from Mercury: nuovi dettagli dell'anime sugli intramontabili mecha

In un panorama come quello dell’animazione giapponese, dove spiccano produzioni di successo dedicate ai mecha è difficile affermarsi e mantenere una certa nomea. Eppure la serie nata dalla mente di Yoshiyuki Tomino riesce ancora a stupire. Dopo qualche dettaglio e un primo trailer, finalmente ci sono molte novità su Gundam The Witch from Mercury.

Presentato a settembre del 2021 e con una data d’uscita confermata per il 2022, l’ultimo progetto ambientato nell’universo di Mobile Suit Gundam si è mostrato nei primi character design ufficiali, con tanto di key visual, dettagli inediti sulla trama e altre informazioni sulla produzione. Si tratta del primo progetto animato del franchise dopo sette anni, che riceverà anche un prequel: Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury Prologue, in arrivo il 14 luglio in Giappone, nei luoghi in cui si trovano le diverse statue a grandezza naturale dei Gundam.

Di seguito riportiamo la descrizione ufficiale del progetto, come specificato sul sito ufficiale: "Ad Stella 122 – Un’era dove molte corporazioni si sono espanse nello spazio, costruendo un gigantesco sistema economico. Una ragazza sola, originaria del pianeta Mercurio, si trasferisce nella Scuola di Tecnologia Asticassia, gestita dal Gruppo Beneritt, che domina l’industria dei mobile suit. Il suo nome è Suletta Mercury. Con una luce scarlatta che accende il suo cuore, questa ragazza si avvia lentamente verso un nuovo mondo.”

In calce potete vedere i design di tutti i personaggi che ricopriranno un ruolo principale nella serie, tra cui anche il Gundam Aerial, pilotato da Suletta, il Gundam Pharact, e alcuni compagni del secondo e terzo anno: Miorine Rembran, Guel Jeturk, Elan Ceres e Shaddiq Zenelli. Ricordiamo che a dirigere la produzione per Bandai Namco Filmworks/Sunrise sarà Hiroshi Kobayashi, affiancato da Ryo Ando, Ichiro Okouchi come sceneggiatore, e Mogumo come character designer originale.