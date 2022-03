Gundam: The Witch From Mercury si mostra in un trailer! Protagonista una donna

Dopo uno stop lungo sette anni, Mobile Suit Gundam sta per tornare con una nuova serie anime. Nel corso di un evento streaming, è stato presentato ufficialmente il primo trailer di Gundam: The Witch From Mercury, la prima serie del franchise a vantare un protagonista di sesso femminile.

The Witch From Mercury riporterà i Gundam sul piccolo schermo, da cui mancano dal termine di Iron-Blooded Orphans. Per il Chief Gundam Officer di Bandai Namco Entertainment, questa sarà "una serie che anche le nuove generazioni sapranno apprezzare" e che porterà sviluppi mai visti primi.

Le parole di Koji Fujiwara sono state rispettate. Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury arriva nel 2022 e vede una donna come suo protagonista principale. Per il franchise creato da Tomino, questa è la prima volta in assoluto. Nel teaser pubblicata durante la recente conferenza, gli spettatori fanno la conoscenza della protagonista. La ragazza dai capelli rossi è ai piedi del suo Mobile Suit, il Gundam Aerial.

Al momento i dettagli sulla serie sono ancora sconosciuti. L’anime sarà presentato in anteprima a ottobre sull’emittente giapponese MBS/TBS e verrà accompagnato da alcuni progetti paralleli che coinvolgeranno le statue a grandezza naturale del Gundam Factory Yokohama. In estate, per la saga sarà tempo di debuttare nei cinema. Ecco il trailer di Gundam: Cucuruz Doan’s Island. E voi, pensate che una protagonista femminile basterà per rinnovare il franchise?