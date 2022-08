Gundam: The Witch From Mercury: la protagonista e il suo Mobile Suit nel nuovo trailer

È da Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans, il cui epilogo è datato 2017, che il fandom aspetta questo momento. Il franchise sui mech, sta finalmente per tornare con una nuova, promettente serie anime. In attesa del debutto previsto per ottobre, ecco il nuovo trailer di Gundam: The Witch From Mercury.

Presso alcuni luoghi selezionati, il pubblico giapponese ha già potuto ammirare una introduzione al nuovo anime. Il 14 luglio, è stato infatti trasmesso Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury Prologue, una sorta di prequel agli eventi della serie originale. Il debutto internazionale è invece previsto per il 1° settembre.

Della trama di Gundam: The Witch From Mercury, sappiamo ormai già molto. Il progetto di Bandai Namco Filmworks, il nuovo appellativo dello Studio Sunrise, capeggiato dal regista Hiroshi Kobayashi, seguirà le vicende di Suletta Mercury, una ragazza proveniente da Mercurio che decide di trasferirsi in una accademia che le permetterà di diventare una pilota di Mobile Suit. Timida e riservata, Suletta padroneggia il Gundam Aerial, con il quale dovrà scontrarsi con numerosi pericoli, come possiamo vedere anche dal filmato promozionale che trovate nella parte alta dell’articolo.

Al recente San Diego Comic-Con, è stato confermato che a ottobre l’anime verrà trasmesso fuori dai confini giapponesi, anche se non è ancora stato reso noto su quale piattaforma di streaming. E voi, siete curiosi di fare la conoscenza di Suletta e dei suoi compagni Miorine, Guel, Elan e Shaddiq?