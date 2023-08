Gundam: The Witch From Mercury, scoppia la polemica: NAMCO rifiuta i suoi temi LGBT

Mobile Suit Gundam ha una lunga storia da far invidia ai franchise più potenti degli ultimi anni e recentemente è tornato alla ribalta con una nuova serie, Gundam: The Witch from Mercury. L'opera ha catturato i fan per i personaggi colorati e le tematiche LGBTQ+ presenti, ma adesso sembra rinnegare.

Il tutto è cominciato dall'uscita dell'ultimo numero della rivista mensile Gundam Ace dedicata al franchise. Il giornalino ha rilasciato un'intervista agli attori principali di The Witch From Mercury, e la doppiatrice di Suletta, Kana Ichinose, ha dichiarato: "Nell'epilogo, la scena in cui Miorine appoggia la testa sulla spalla di Suletta è così bella. Sono passati 3 anni, ho potuto sentire che il rapporto tra loro due era diventato sempre più intimo, vedendo una coppia sposata in quella forma, ancora una volta il mio cuore è stato toccato".

Naturalmente, questa confessione non sorprende, dato che la serie non ha mai evitato di parlare della relazione tra Suletta e Miorine, promesse in sposa sin dall'inizio. Eppure, Gundam Ace ha aggiornato i suoi contenuti, eliminando ogni riferimento al matrimonio delle ragazze.

Bandai Namco si è scusato per la vicenda, ma non a causa della censura, ma per aver permesso delle "dichiarazioni di speculazione da parte dei redattori della rivista". La dichiarazione di Bandai Namco cita così: "In qualità di editori dell'opera, vorremmo lasciare agli spettatori dell'anime la possibilità di comprendere la storia a modo loro, e lasciare a loro i diritti di interpretazione".

Data la prevalenza delle tematiche LGBTQ+ in The Witch From Mercury, questa censura ha fatto fortemente arrabbiare i fan della serie, che non vedono alcuna motivazione nella scelta dell'azienda.