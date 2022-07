Gundam: The Witch From Mercury, visual e trama per la nuova serie anime

Attraverso il relativo sito web ufficiale, Bandai Namco Filmworks ha rivelato dettagli più approfonditi sulla trama di Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury. Dell’anime sono state inoltre diffuse informazioni sulle bio e sui character design dei protagonisti.

Ambientata nell’A.S. 122, la prima serie anime del franchise dopo sette anni d’assenza segue le vicende di una ragazza del Pianeta Mercurio, Suletta Mercury, che si trasferisce all’Asticassia School of Technology, gestita dal Gruppo Beneritt che domina l’industria dei mobile Suit. Gundam: The Witch From Mercury sarà la prima serie con una protagonista donna.

Oltre al design della protagonista, è stata diffusa anche la sua biografia ufficiale. Suletta Mercury è una studentessa del secondo anno nel reparto di pilotaggio, trasferitasi alla scuola da Mercurio. Suletta è timida e priva di capacità di comunicative, ed è il pilota del Gundam Aerial sviluppato sul suo pianeta.

Miorine Rembran è una compagnia di Suletta. A differenza sua, è attraente e accademicamente distinta nel dipartimento di strategia di gestione. Miorine è la figlia unica di Delling Rembran, presidente del Gruppo Beneritt e presidente del consiglio scolastico. Tuttavia, i rapporti con lui non sono buoni.

Guel Jeturk è uno studente del terzo anno, erede di Jeturk Heavy Machinery. Guel ha un temperamento rude e incandescente, e ha assoluta fiducia nelle sue capacità da pilota di Mobile Suit. Egli, pilota il Dilanza.

Tra gli studenti del terzo anno troviamo anche Elan Ceres e Shaddiq Zenelli. La prima, è taciturna e solitaria, e non apre il suo cuore con nessuno. Tuttavia, prova un forte interesse per Suletta. Elan pilota il Gundam Faract. Shaddiq, invece, è abile negli affari e nonostante sia ancora uno studente è già candidato al ruolo di dirigente della prossima generazione. Egli, pilota il Gundam Michaelis.

Bandai Namco Filmworks ha annunciato l’uscita di un anime prequel, Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury Prologue, che debutterà in anteprima il 14 luglio. La serie originale Gundam: The Witch From Mercury debutterà invece a ottobre 2022.