Gundam: Thw Witch from Mercury, la nuova serie anime arriva a fine 2022!

Dalla fine degli anni Settanta, all'alba del 2022, la creazione di Yoshiyuki Tomino è ancora all'apice del successo. Nel corso di quest'anno, infatti, arriverà una nuova serie anime, la cui finestra d'uscita ufficiale è stata recentemente svelata. Ecco tutto quel che sappiamo sul prossimo Mobile Suit Gundam.

Se nel 2021 abbiamo assistito all'inaugurazione della quarta statua Gundam a grandezza naturale, per il franchise il 2022 segnerà il ritorno sul piccolo schermo. A quasi un decennio di distanza dall'ultima serie, Iron-Blooded Orphans, arriverà un nuovo anime, Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury. Questa nuova storia non si baserà su alcun manga o light novel precedente, e sarà invece un prodotto completamente nuovo sviluppato dallo Studio Sunrise.

Ad alcuni mesi dall'annuncio di Gundam: The Witch from Mercury, nel corso di una presentazione del network giapponese MBS, è stata colta l'occasione per rivelare la finestra d'uscita ufficiale della serie. Il nuovo anime sui robottoni giganti arriverà in una delle domeniche del mese di ottobre 2022.

Al momento, oltre l'uscita, di questo prodotto non si sa ancora molto per quanto riguarda la narrazione, essendo completamente inedita. Di cosa parlerà The Witch from Mercury? Nelle parole di Koji Fujiwara, Chief Gundam Officer di Bandai Namco Entertainment, la nuova serie Gundam punta alle nuove generazioni, e per questo lo studio sta compiendo sviluppi senza precedenti.