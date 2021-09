Gundam sta per tornare! Annunciata la nuova serie The Witch from Mercury

Una delle opere di maggior spessore del genere mech anime sta per tornare. Per la gioia della community, lo studio d'animazione Sunrise, che da sempre si occupa del franchise, ha annunciato Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury! Scopriamo insieme i primi, succulenti dettagli su questa nuova serie.

Nel corso dell'evento Dai 2-kai Gundam Conference, studio Sunrise ha globalmente rivelato al mondo Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury, nuova serie anime che riporterà sullo schermo i giganteschi robottoni dopo sette, lunghi anni d'assenza.

Questa nuova opera dovrebbe debuttare nel 2022, ben sette anni dopo l'uscita di Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans, ultima iterazione del brand animata da Sunrise. Durante la conferenza, Koji Fujiawara, Chief Gundam Officer di Bandai Namco Entertainment, ha dichiarato che la serie ispirerà la nuova generazione, e che lo studio sta facendo sviluppi enormi.

Al momento, oltre al titolo e alla finestra di rilascio, di The Witch from Mercury non si sa ancora nulla. Stando alla nomenclatura della serie, probabilmente i Gundam esploreranno il Pianeta Mercurio. Ma chi o cosa è la Strega in questione?

Maggiori informazioni verranno rilasciate quasi sicuramente nel corso delle prossime settimane. Per il momento, però, ci basta sapere che una nuova serie animata Gundam è attualmente in lavorazione! Vi ricordiamo che l'autore di Gundam si ritirerà entro tre anni, giusto in tempo per vedere realizzare questa nuova iterazione. Vi lasciamo infine al paio di scarpe Gundam x Nike.