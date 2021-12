Gundam: tre future statue a grandezza naturale che potrebbero battere l'attuale record

Recentemente, nella città giapponese di Fukuoka è stata presentata una nuova statua a grandezza naturale di Mobile Suit Gundam, la quarta. I visitatori del Mitsui Shopping Park Lalaport Fukuoka potranno apprezzare la statua di RX-93 v Gundam, le cui dimensioni si assestano sugli oltre 20 metri. Un record che potrebbe essere presto battuto.

Il Nu Gundam di Fukuoka ha fatto segnare un record d'altezza impensabile: ben 24,8 metri totali. Questa statua è ufficialmente la più alta al mondo, ben più di quelle Gundam situate a Odaiba, a Yokohama e in Cina. Questo record, però, si potrebbe facilmente superare. Ecco tre future statue in grado di superare lo RX-93 v Gundam.

Il primo a superare il Mobile Suit apparso in Char's Counterattack potrebbe essere lo RX-105 di Mobile Suit Gundam Hathaway. Pilotato da Mafty, questo gigantesco robottone è alto circa 26 metri, ben due in più della statua di Fukuoka.

Ancora più alto, sarebbe lo MRX-010 Psycho Gundam Mk. II. Questo Mobile Suit è alto 40,74 metri, addirittura 10 metri più alto del Cristo Redentore di Rio de Janeiro. Il record definitivo, però, apparterebbe al GFAS-X1 Destroy Gundam. Esso è alto la bellezza di 56,30 metri, ben più alto della Statua della Libertà di New York. La sua vera altezza è però di 38 metri, e supera i 50 solamente se si misurano le sue armi. Il record per il Mobile Suit più alto dunque, non apparterrebbe a quello visto in Gundam SEED Destiny, ma a quello di Zeta Gundam.

Secondo voi, vedremo mai queste tre statue da sogno? Fino ad allora, il Gundam più alto resta quello di Fukuoka. Vi lasciamo alle recenti dichiarazioni del creatore di Gundam, Yoshiyuki Tomino.