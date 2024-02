Gundam: le tre serie migliori del franchise più influente nella storia degli anime

Se si parla dei mecha, e delle opere che hanno portato il genere sui robottoni ad incarnare agli occhi di intere generazioni il sinonimo stesso delle produzioni anime, non si può che citare Gundam. Il franchise creato da Yoshiyuki Tomino ha i tratti della leggenda, e le 24 serie in cui si suddivide godono tutte di un'alta valenza simbolica.

Tra tutti i testi che hanno contribuito a dare vita al fenomeno mondiale degli anime, la saga di Gundam occupa in assoluto un posto speciale. Non solo per motivi puramente estetici, avendo rivoluzionato nel corso delle decadi i modi in cui animare i movimenti dei robot per compartimenti stagni, ma in particolare per come ha portato sin da subito il genere più influente nella storia dell'animazione nipponica – appunto, il mecha – verso nuovi orizzonti. E le ricadute sono da individuare sì in un contesto puramente drammatico-espressivo, ma anche in tutto quel portato di vissuti e di aspettative popolari su cui il franchise di Tomino ha fondato la propria supremazia culturale. Basti pensare che il 90% delle action figure in plastica vendute in Giappone riguardano Gundam, secondo quella strategia di crossmedialità – già analizzata ai tempi del nostro articolo sui film canonici di Dragon Ball – che ha permesso alla saga di ritagliarsi uno spazio singolare nell'immaginario pop nipponico; oppure al ruolo esercitato dal suo autore nel dare vita, il 22 febbraio 1981, alla “Dichiarazione del nuovo secolo dell'animazione”, con cui sarebbe da lì nata la cultura otaku.

Ecco allora che nel profonderci in questo tentativo – non dogmatico, e altamente soggettivo – di classificare le tre migliori serie di Gundam, non si può che partire dall'opera capostipite, l'anime che ha codificato tutti i temi e le strategie comunicative perseguite successivamente dal resto dei segmenti della saga: ovvero il Mobile Suit Gundam del 1979. Quel che immediatamente emerge ad uno sguardo retrospettivo è sì l'influenza inesorabile delle tematiche a cui Tomino ha destinato il franchise, ma soprattutto la rivoluzione estetica che ha comportato per il suo genere di appartenenza.

Prima della serie del '79, il filone nei robottoni era dominato ancora dalla cosiddetta “scuola ortodossa”, con opere iconiche come Mazinga Z, Ufo Robot Goldrake e Getter Robot che spettacolarizzavano i combattimenti tra esoscheletri inorganici, senza mai legarli ad una caratterizzazione umanistica del racconto: di conseguenza la relazione simbiotica tra uomo e macchina era più importante del conflitto psicologico del protagonista. Ma con l'arrivo di Gundam tutto cambia: i robot mantengono le loro configurazioni antropomorfe, per diventare ora dei semplici strumenti di distruzione all'interno di narrazioni belliche (qui il commento di Tomino sulla Guerra in Ucraina) sempre più realistiche, dove è la natura umana, insieme ai valori dell'individuo, ad essere messa in questione.

Se l'opera capostipite ha dato inizio alla rivoluzione, il primo OVA del franchise ha messo in piedi l'involuzione nella disumanità degli orrori bellici. Come ci suggerisce già di per sé il titolo, Gundam 0080: La guerra in tasca (1988) porta il conflitto in una dimensione diversa, più intima e personale. Ora le guerre galattiche del passato vengono filtrate attraverso uno sguardo mondano, al punto che ad essere qui presentata è la natura di un pericolo che da collettivo si fa domestico: proprio perché, sembra suggerirci l'anime, in un contesto di guerra non esistono cornici o spazi che non vengono violati dal suo richiamo mortifero. Che colpisce chiunque e da qualunque direzione, senza discriminare le vittime, con la violenza che sfoca gli stessi confini tra buoni e cattivi, tra esponenti del Principato di Zion e membri della Federazione Terrestre. Tutti uniti, sotto il richiamo bellico, da un unico e assoluto filo conduttore: la (dis)umanità.

Per quanto riguarda la terza serie, si è scelto qui di focalizzare l'attenzione sull'ultimo anime in ordine di tempo della saga, ovvero The Witch From Mercury, non tanto per una sua supposta superiorità rispetto a racconti iconici come Mobile Suit Z Gundam (1985) o Mobile Suit Victory Gundam (1993), ma soprattutto per la naturalezza con cui la serie riflette la longevità delle tematiche fondative del franchise, sovvertendone al tempo stesso il punto di vista.

Se nelle precedenti narrazioni di Gundam conta l'osservazione di un mondo in piena implosione, su cui di volta in volta si stagliano le azioni di coraggiosi (e fragili) eroi pronti a tutto pur di neutralizzare una realtà che nega ogni emozione positiva, adesso a cambiare è la prospettiva da cui si guarda (e si vive) la guerra. Al punto che Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury non mostra semplicemente gli effetti distruttivi del conflitto bellico, ma li inquadra dall'alto, in modo da scandagliare tutto quel sistema di collusioni, egoismi politici e strategie oligarchiche attraverso cui l'industria guerresca riconfigura i destini dell'universo. E se Gundam è solito osservare la guerra dal punto di vista di chi ne resta schiacciato, qui The Witch From Mercury ne indaga anche i preamboli: rivelando le relazioni di potere che danno vita ad un conflitto.