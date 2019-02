Gundam Unicorn e L'Attacco dei Giganti tra le uscite Dynit di aprile 2019

Direttamente dalle pagine del sito ufficiale di Terminal Video Italia apprendiamo che l'editore Dynit, nel mese di aprile 2019, pubblicherà gli attesissimi cofanetti home video della prima metà de L’Attacco dei Giganti - Stagione 3, nonché l’edizione standard di Mobile Suit Gundam Unicorn.

Mobile Suit Gundam Unicorn - Complete OAV Box-Set (Standard Edition)

Data di uscita: 24/04/2019

Numero dischi: 3 Blu-ray disc / 4 DVD

Prezzo: 39.99€ (BD) / 29.99€ (DVD)

"U.C.0096. Sono passati 3 anni dall'ultimo conflitto tra Neo Zeon e la Federazione Terrestre, ma i focolai di ribellione tra gli spazianoidi non si sono ancora spenti. I nuovi ribelli, conosciuti con il nomignolo di "Maniche" stanno per mettere le mani sullo "Scrigno di Laplace", oggetto misterioso che permetterà ai ribelli di liberarsi una volta per tutte dalle catene imposte dalla Federazione. Il detentore di tale oggetto misterioso è un commerciante d'arte di nome Cardeas Vist, presidente e titolare della fondazione Vist; il destinatario della transazione è Zinnerman, comandante della nave Garencieres. Ma la giovanissima principessa Audrey, affiliata ai ribelli e protetta da Zinnerman, sta cercando di evitare che tale transazione avvenga, perché segnerebbe l'inizio di un nuovo conflitto. Aiutata dallo studente Banagher riesce a giungere nella villa di Cardeas e cerca impedire che lo Scrigno finisca nella mani dei ribelli. La sua missione fallisce, e il conflitto esplode. Grazie a lei, tuttavia, Banagher entra in contatto con Cardeas che in punto di morte gli affida il Gundam Unicorn, insuperabile macchina da guerra."

L'Attacco Dei Giganti - Season 03 Box #01 (Ltd. Edition)

Data di uscita: 24/04/2019

Episodi: 1-12

Prezzo: 49.99€ (Blu-ray disc) / 39.99€ (DVD)

"Da ormai cento anni le alte mura che circondano Shiganshina hanno difeso la cittadina da un pericolo che gli abitanti si rifiutano persino di nominare. Chi desidera esplorare il mondo esterno è visto come un pazzo e guardato con disprezzo. Il giovane Eren si sente però come un animale in cattività e sogna di unirsi al Corpo di Ricerca e scoprire la realtà che lo circonda, sebbene avvenga spesso che le squadre inviate ritornino decimate. Un giorno sogna l’attacco di esseri giganteschi e, anche se al risveglio ha rimosso ogni ricordo di quanto ha visto, gli resta addosso una strana sensazione. E poco più tardi accade l’imprevisto: un immenso Titano apre una breccia nelle mura di protezione. Il fatto causerà a Eren uno shock senza precedenti."

E voi, contate di acquistare la nuova edizione di Mobile Suit Gundam Unicorn ed il cofanetto con gli episodi della prima parte de L'Attacco dei Giganti Stagione 3?