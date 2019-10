Gundam vs Hello Kitty: nuovo evento al Sanrio Puroland di Tokyo nel 2020

Come già vi avevamo annunciato, per il quarantesimo anniversario di Mobile Suit Gundam, si era andata a formare una speciale collaborazione con Hello Kitty, intitolata "Gundam vs Hello Kitty".

Infatti, proprio in questi giorni è arrivata la notizia che prenderà vita un evento il 22 marzo 2020 al Sanrio Puroland di Tokyo, a cui parteciperà anche il doppiatore di Ray Amuro, Toru Furuya.

L'evento sarà un talk show che tratterà aggiornamenti sullo stato della battaglia che si sta svolgendo tra Gundam e Hello Kitty. Infatti, tra le due parti si sta tenendo una gara che determinerà quale progetto verrà realizzato nella realtà. Se quello di Gundam, che si impegna a realizzare un distributore di popcorn automatico, o quello di Hello Kitty, che si impegna a realizzare un design Gunpla. Il vincitore della gara verrà annunciato a metà gennaio.

All'evento possono partecipare un massimo di mille persone e per partecipare bisogna accumulare punti sull'account LINE ufficiale di Gundam Hello Kitty, acquistando articoli dai cataloghi dei negozi aderenti. Solo le prime cinquecento persone con più punti, sia su Hello Kitty che su Gundam, verranno invitati a partecipare il 22 marzo del 2020. Il conteggio dei punti si terrà a dicembre.

Cosa ne pensate di questo evento e della collaborazione tra questi due famosi franchising? Fatecelo sapere nei commenti.