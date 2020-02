Gundam Wing e Code Geass si uniscono in uno splendido crossover

Chi avrebbe mai pensato di vedere un giorno un crossover tra due serie così tanto diverse, come Code Geass e Mobile Suit: Gundam Wing? Nel gioco mobile Super Robot Wars DD però sembra che i mech comandati da Lelouch e Heero si affronteranno molto presto.

Super Robot Wars DD è stato pubblicato circa un anno fa, e in questo lasso di tempo sono stati inseriti numerosi mech provenienti da diversi franchise, sia per rendere più estesa l'esperienza di gioco sia per aumentare l'interazione da parte dei fan. Sono presenti infatti già elementi proveniente da anime come Neon Genesis Evangelion, Devilman e Full Metal Panic, e l'arrivo dei mech di Code Geass e Mobile Suit: Gundam Wing, annunciato con il trailer che trovate qui sopra, ha lasciato i fan a bocca aperta.

Non è tutto, dato che vi sarà un evento dedicato dal titolo "Wing Gundam Zero Rebellion", che stando a quanto detto dagli sviluppatori, garantirà nuove interazioni e azioni finora mai viste nel gioco. La notizia del crossover è stata resa pubblica dall'account ufficiale di Super Robot Wars, tramite il post che trovate in calce alla notizia.

Ricordiamo inoltre che per inaugurare le Olimpiadi Tokyo 2020 verrà spedito in orbita il satellite Gundam RX-78.