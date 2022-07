Gundam: Witch From Mercury, ecco un nuovo trailer per il nuovo anime sui Mobile Suit

Attraverso le pagine ufficiali della serie, è stato diffuso un nuovo trailer di Gundam: The Witch From Mercury, la nuova serie anime sui Mobile Suit che arriverà nel corso del mese di ottobre. Il filmato, mostra in anteprima il mondo, i mecha e i protagonisti dell’opera.

Nel teaser trailer del prossimo anime del franchise Gundam, vediamo la protagonista Suletta Mercury e il suo Mobile Suit in azione. Il Gundam Aerial è un mecha sperimentale, sviluppato su Mercurio, il primo pianeta del sistema solare. La giovane ragazza, frequenterà l’accademia di tecnologia spaziale, e dovrà anche fare i conti con una terribile minaccia. Dal filmato, possiamo ammirare in anteprima il nuovo stile grafico, una panoramica dei protagonisti e uno dei combattimenti in cui sarà impegnato il Mobile Suit di Suletta.

Sono emersi anche nuovi dettagli su Gundam: The Witch From Mercury. La musicista e doppiatrice Kana Ichinose, è stata scelta per interpretare la protagonista principale, descritta come una ragazza timida che si è trasferita per frequentare l’accademia. La cantante Jpop Lynn, invece, presterà a sua voce a Miorine Rembrand, una studentessa molto popolare, nonché figlia del CEO che possiede l’accademia tecnologica.

L’anime, verrà co-diretto da Hiroshi Kobayashi e Ryo Ando. I mecha, verranno disegnati da Kanatake Ebikawa, in precedenza designer di Gundam: Build Fighters, e da Kenji Teraoka, designer della serie Iron-Blooded Orphans. La serie debutterà nel mese di ottobre, ma Bandai Namco ha in programma di pubblicare un anime che funge da prologo nei mesi estivi.