Gunjou no Magmell, reso ufficiale il primo trailer della serie animata

Il 2019 si prospetta essere un anno pieno di novità e all'interminabile lista di anime e manga va ad aggiungersi un nuovo titolo. La serie animata in questione è Gunjou no Magmell, tratto dall'omonimo manga scritto e disegnato da un autore cinese e il cui debutto è previsto per aprile del prossimo anno in Giappone.

Dopo l'annuncio ufficiale dell'adattamento a serie televisiva del manga Gunjou no Magmell (tradotto in inglese risulterebbe essere Magmell of the Sea Blue) da parte della Shueisha, ora il sito ufficiale dell'anime ha finalmente rilasciato il primo trailer.

Il progetto verrà diretto da Hayato Date (Naruto, Naruto Shippūden, Saiyuki) presso lo studio Pierrot. Della sceneggiatura se ne ocuperà Chūji Mikasano (Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul √A, Tokyo Ghoul: re), mentre Yasuharu Takanashi (Fairy Tail, Naruto Shippūden, Boruto: Naruto Next Generations) sta componendo la musica.

La serie, di genere fantasy, è ambientata in un mondo in cui un nuovo continente di nome Magmell appare improvvisamente nell'oceano,dando così il via ad una nuova era di scoperte. Gli esploratori si avventurano sull'isola per trovare forme di vita e risorse sino a quel momento sconosciute, ottenendo però un disastro dopo l'altro. Il manga segue in particolare le vicende di un ragazzo che si guadagna da vivere facendo lavori di soccorso per aiutare gli esploratori.

Attualmente il cast è composto da:

Kengo Kawanishi nel ruolo di Inyō , un giovane che fornisce supporto agli avventurieri

nel ruolo di , un giovane che fornisce supporto agli avventurieri M.A.O - Zero , l'assistente di Inyō

- , l'assistente di Inyō Hibiku Yamamura - Emilia, che commissiona gli incarichi a Inyō

- che commissiona gli incarichi a Inyō Toshiyuki Morikawa - Shūin, il maestro di Inyō

Dainenbyō ha lanciato il manga su Shonen Jump + di Shueisha nel giugno 2015, e il 27 aprile è stato pubblicato il 59 ° capitolo, mentre il quarto volume del manga è stato stampato il 4 luglio scorso.

Per ora non si dispongono di ulteriori informazioni o di una data precisa del debutto, non ci resta che attendere ulteriori novità. Che ve ne pare? Vi incuriosisce questa serie? Qualcuno di voi conosce già il manga?