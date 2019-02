Gunjou no Magmell: svelati gli autori della ending e una nuova key visual

Gunjou no Magmell, la trasposizione del noto manga cinese, si appresta a fare il suo debutto tra pochi mesi, e continuano a trapelare dettagli e informazioni sulla produzione. Oggi è il turno di una nuova key visual e del nome del gruppo che andrà ad eseguire la ending della serie.

Questo inizio di 2019 ci ha regalato un grande numero di novità in quanto a serie animate, sia in relazione a grandi nomi dell'industria (basti citare The Promised Neverland), sia per quanto riguarda produzioni più di nicchia. Ma il nuovo anno promette di non essere da meno neanche nei mesi successivi in entrambi i campi: Gunjou no Magmell potrebbe essere una di queste sorprese.

Come gli appassionati già sapranno, la trasposizione annunciata dallo Studio Pierrot trae spunto dalla serie manga creata dall'artista cinese Dainenbyou, ed è pronta a fare il suo debutto il prossimo aprile. Vi abbiamo riportato nelle settimane scorse della pubblicazione del trailer, e oggi vi proponiamo due altre novità su questa ancora misteriosa produzione.

La prima riguarda la pubblicazione di una key visual inedita, che potete vedere in calce alla presente notizia, mentre la seconda è relativa agli autori che si andranno ad occupare dell'ideazioni e della realizzazione della ending che andrà a concludere gli episodi dell'adattamento, e cioè il gruppo "A flood of circle".

Cosa ne pensate delle novità relative a Gunjou no Magmell?

Il progetto verrà diretto da Hayato Date (Naruto, Naruto Shippūden, Saiyuki) presso lo studio Pierrot. Della sceneggiatura se ne occuperà Chūji Mikasano (Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul √A, Tokyo Ghoul: re), mentre Yasuharu Takanashi (Fairy Tail, Naruto Shippūden, Boruto: Naruto Next Generations) sta componendo la musica.

La serie, di genere fantasy, è ambientata in un mondo in cui un nuovo continente di nome Magmell appare improvvisamente nell'oceano,dando così il via ad una nuova era di scoperte. Gli esploratori si avventurano sull'isola per trovare forme di vita e risorse sino a quel momento sconosciute, ottenendo però un disastro dopo l'altro. Il manga segue in particolare le vicende di un ragazzo che si guadagna da vivere facendo lavori di soccorso per aiutare gli esploratori.