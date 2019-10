No Guns Life: l'anime di Studio Madhouse debutta stasera alle 20:00 su VVVVID!

La premiere di No Guns Life, il nuovo anime di Studio Madhouse tratto dall'opera di Tasuku Karasuma, andrà in onda questa sera alle 20:00 su VVVVID. Come anticipatovi pochi giorni fa, il sito di streaming italiano trasmetterà la serie in simulcast con il Giappone, questo vuol dire che vedremo una nuova puntata ogni giovedì allo stesso orario.

Casomai non lo conosceste, vi ricordiamo che la sinossi dell'anime è stata così descritta dalla sua casa editrice: "Dopo la guerra, sono spuntati in città numerosi individui chiamati "Extends", persone il cui corpo è stato modificato rendendolo una pericolosa arma. Inui Juuzou è uno di loro, si ritrova una testa a forma di pistola ma non ricorda che vita facesse o perché gli sia stata innestata una cosa del genere. Juuzou si guadagna da vivere occupandosi di casi che coinvolgono altri Extends ed è accompagnato da Mary, una donna intelligente che deciso di proteggere".

Naoyuki Itou (Overlord, Kanon, Kimi no Koe o Todoketai) ha diretto l'anime presso Studio Madhouse, mentre Yukie Sugawara (Overlord, Kino's Journey - The Beautiful World, Hina Logic - from Luck & Logic) ha curato la sceneggiatura. Il character design è stato curato da Masanori Shino (Black Lagoon, Digimon Adventure, Gungrave), la colonna sonora da Kenji Kawai (Patlabor, Ghost in the Shell, Mobile Suit Gundam 00) e l'opening da Kenichi Asai.

Il primo trailer dell'opera, condiviso diversi mesi fa dal sito ufficiale, ha mostrato delle animazioni di buon livello e ha catturato l'interesse di molti appassionati.

