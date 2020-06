No Guns Life: sta per arrivare la seconda parte, rivelata la data ufficiale

La stagione primaverile è stata purtroppo funestata di rinvii, stop e repliche su repliche di anime già mandati in onda. Il Coronavirus ha infatti creato notevoli disagi all'industria degli anime tra questioni di produzioni delle animazioni fino a problematiche di doppiaggio. E No Guns Life è stato una delle tante vittime.

La prima parte di No Guns Life arrivata su VVVVID doveva infatti avere un seguito di altri 12 episodi da trasmettere nel 2020. Inizialmente, la data prescelta per No Guns Life parte 2 era aprile 2020 ma il Coronavirus ha sconvolto i piani dello studio e ha obbligato a rinviare a data da destinarsi. Per fortuna sembra che tutte le produzioni stiano riprendendo a lavorare e per questo arriva l'annuncio sul ritorno di No Guns Life.

Il sito ufficiale ha infatti confermato che No Guns Life arriverà a luglio su TBS. Il compositore Hiroyuki Sawano, col suo progetto vocal "SawanoHiroyuki[nZk]", parteciperà alla creazione della theme song e opening "Chaos Drifter" insieme al chitarrista e vocalist Jean-Ken Johnny. Tempo fa fu anche pubblicato un trailer per No Guns Life parte 2, che anticipa alcuni eventi che vedremo nei prossimi episodi.

No Guns Life è un manga scritto e disegnato da Karasuma, pubblicato su Ultra Jump dal 2014. Il manga ha ricevuto molto successo ed è anche pubblicato in Italia da Star Comics.