No Guns Life: ecco Cast, Trailer e data di uscita del nuovo anime di Studio Madhouse

Come anticipatovi qualche mese fa, No Guns Life si sta preparando per il suo grande debutto. Nella giornata odierna, il sito ufficiale dedicato alla serie tratta dal manga di Tasuku Karasuma ha diffuso un nuovo trailer, oltre a delle informazioni riguardanti il Cast di doppiatori e la data di uscita.

Per chi non conoscesse l'opera, la sinossi di No Guns Life recita quanto segue: "Dopo la guerra, sono spuntati in città numerosi individui chiamati "Extends", persone il cui corpo è stato modificato rendendolo una pericolosa arma. Inui Juuzou è uno di loro, si ritrova una testa a forma di pistola ma non ricorda che vita facesse o perché gli sia stata innestata una cosa del genere. Juuzou si guadagna da vivere occupandosi di casi che coinvolgono altri Extends ed è accompagnato da Mary, una donna intelligente che deciso di proteggere".

Il primo trailer ufficiale della serie, condiviso oggi su tutte e piattaforme streaming, è disponibile alla visione in cima all'articolo. Per quanto riguarda lo staff, l'anime sarà diretto da Naoyuki Itou (Overlord) e scritto da Yukie Sugawara (Kino no Tabi: The Beautiful World - The Animated Series, Overlord). Masanori Shino (Gungrave) si occuperà del design dei personaggi, mentre Kenji Kawai (Ghost in the Shell) è stato confermato nel ruolo di compositore. Le animazioni saranno curate dal pluripremiato Studio Madhouse.

Il Cast infine, vedrà Junichi Suwabe (Sword Art Online, Gintama, My Hero Academia) nei panni del protagonista Inui Juuzou, Daiki Yamashita (Midoriya in My Hero Academia) in quelli di Tetsurou Arahabaki e Manami Numakura (Idolmaster, Black Rock Shooter) in quelli di Mary. La data di uscita è fissata per il prossimo ottobre.

