No Guns Life: ecco di quanti episodi si comporrà la prima stagione

Tasuku Karasuma ha iniziato la pubblicazione di No Guns Life ormai da qualche anno sulla rivista mensile Ultra Jump, sulla quale è pubblicato anche Jojolion. Il manga ha riscosso tanto successo da ottenere un anime prodotto dalla famosa casa Madhouse e che ha fatto il suo esordio anche su territorio nostrano grazie alla piattaforma VVVVid.

Mentre domani 17 ottobre ci sarà il secondo episodio di No Guns Life alle ore 20:00, i fan di tutto il mondo si chiedevano se sarebbe stata una serie limitata al palinsesto autunnale o sarebbe andato oltre. Il sito ufficiale dell'anime ha fugato ogni dubbio rivelando che No Guns Life andrà in onda per ben 24 episodi.

Gli episodi verranno raccolti per l'edizione home video in Blu-Ray e DVD che in Giappone arriveranno in quattro volumi previsti per il 26 febbraio 2020, 22 aprile 2020, 22 luglio 2020 e 18 settembre 2020. Le avventure di Juuzou Inui ci accompagneranno quindi per circa sei mesi con la prima stagione mentre dà la caccia agli Extend.

No Guns Life è un manga nato dalla mente di Tasuku Karasuma e pubblicato sulla rivista seinen di Shueisha, Ultra Jump, dal 19 settembre 2014. In Italia l'opera è pubblicata dalla casa editrice Star Comics che ha pubblicato da pochi mesi il settimo volume. L'anime ha invece esordito su VVVVid la scorsa settimana con l'episodio "Estensione fuori controllo" con cui abbiamo fatto la conoscenza del cast principale e dell'ambientazione che mischia cyberpunk e noir.