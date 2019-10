Hideo Kojima approva la serie animata di No Guns Life in corso su VVVVID

Con l'inizio di questa nuova stagione autunnale, sulla piattaforma di streaming italiana VVVVID, sono sbarcate nuove serie e sequel di alcune già presenti. Tra queste abbiamo visto l'arrivo di No Guns Life serie animata tratta dal manga di Tasuku Karasuma, che abbraccia a piene mani il cyberpunk e la fantascienza.

Nei giorni scorsi vi avevamo lasciato una nostra prima impressione su No Guns Life, che sembrerebbe un opera che abbia tutte le carte in regola per affascinare, mentre in questi giorni a dire la sua, in merito, è stato un noto personaggio.

Parliamo di Hideo Kojima, creatore di serie come Metal Gear Solid e Death Stranding. Come ci si aspetterebbe da un uomo che ha sempre amato utilizzare la tecnologia nelle sue opere, soffermandosi sulle molteplici implicazioni che essa può avere nella nostra società, grazie al progresso e all'evoluzione, Kojima ha dato la sua piena approvazione alla decisione di trarre dal manga di Karasuma, una serie animata.

Come si può leggere dall'intervista pubblicata dalla pagina Twitter VIZMedia, l'ideatore si è detto anche sorpreso nel vedere un'opera come questa, calata in un ambientazione dall'atmosfera cupa e con un protagonista in stile noir, che ha una pistola al posto della testa, avere una controparte animata.

E voi l'avete visto il primo episodio? Cosa ne pensate della serie e dell'approvazione di Hideo Kojima?

Vi ricordiamo che è stato svelato da quanti episodi sarà composto No Guns Life.