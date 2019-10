No Guns Life: rilasciate nuove informazioni sulla serie animata

No Guns Life è indubbiamente una delle serie animate più interessanti e chiacchierate di questi ultimi mesi, con un'idea di fondo che ha saputo far parlare molto di sé e un character design a dir poco affascinante e peculiare, un lavoro che molti utenti già hanno dimostrato d'apprezzare con gusto.

Ebbene, nel corso di queste ultime ore lo staff al lavoro sulla produzione ha rilasciato alcune nuove informazioni sull'anime, con l'utente Twitter SpyTrue che ha riportato il tutto direttamente sul suo account. Andando più nel dettaglio, è stato annunciato che la prima stagione sarà composta da ventiquattro episodi, una lunga stagione che però verrà al contempo suddivisa in due parti da dodici puntate l'una, con ognuno dei "cicli" narrativi incentrato su una qualche situazione particolare della vita di Inui, il protagonista dell'opera, il quale si ritroverà coinvolto in eventi spesso fuori dalla sua portata.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, la serie è ambientata su un pianeta Terra che ha visto il sopraggiungere di una violenta guerra dove numerosi umani sono stati fusi a vere e proprie armi per poter spazzare ogni esercito che avesse potuto minacciare la nazione di turno. Finiti gli scontri, però, questi esseri geneticamente modificati chiamati "Extends" hanno dovuto trovare un nuovo scopo nella propria vita. Tra questi figura in particolare Inui Juuzou, membro degli Extendes che sta cercando di ritrovare i propri ricordi oramai perduti.

Alla direzione della produzione animata è stato posto Naoyuki Itou, mentre Yukie Sugawara si è occupato della sceneggiatura. Tra i membri dello staff figurano anche Masanori Shino come character designer e Kenji Kawai come produttore della soundtrack. Ricordiamo a tutti i nostri lettori che su VVVVID vengono rilasciati gli episodi di No Guns Life, di cui in passato sono stati anche rilasciati vari trailer. Infine, nel caso in cui doveste essere interessati, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra anteprima di No Guns Life.