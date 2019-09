No Guns Life: ecco le strepitose copertine di tankobon e rivista per celebrare l'anime

L'arrivo di un anime è un evento importante non soltanto per il manga da cui è tratto ma anche per la rivista, che acquisisce popolarità riflessa dal titolo. È ciò che sta accadendo piano piano a No Guns Life, opera scritta da Tasuku Karasuma e pubblicata su Ultra Jump di Shueisha. La rivista, dove è presente anche Jojolion, gli dedica una cover.

Questo mese e il prossimo saranno fondamentali per la vita di No Guns Life, dato che saranno pubblicati, insieme ai nuovi capitoli, anche il nono volume del manga e la prima stagione animata, la quale debutterà a ottobre. La stagione autunnale aprirà così con l'anime dell'uomo con la testa di pistola Inoi Juuzou, colui che si incarica di risolvere problemi legati agli Extends, insieme alla giovane e geniale Mary.

In calce potete osservare le due illustrazioni preparate dall'autore Tasuku Karasuma: la prima è relativa alla copertina di Ultra Jump, dove il protagonista è visto di profilo con tinte blu su uno sfondo fucsia; la seconda invece vede la copertina del nono tankobon della serie con il protagonista colorato in toni di rosso, mentre davanti a lui c'è di spalle la bionda Mary a colori naturali. Vi piacciono le due copertine dedicate a No Guns Life?

L'anime sarà prodotto da Madhouse sotto la direzione di Naoyuki Itou ed è già stato pubblicato un trailer dedicato di ben due minuti. Il manga è invece pubblicato in Italia da Star Comics che ha distribuito il settimo lo scorso aprile.