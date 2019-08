No Guns Life: svelati nuovi membri del Cast e Key Visual per l'anime di Studio Madhouse

Il mese scorso vi abbiamo mostrato il primo trailer di No Guns Life, il nuovo anime realizzato da Studio Madhouse, l'imponente studio di animazione responsabile dell'adattamento di alcuni lavori del calibro di One-Punch Man, Overlord e Parasyte. Recentemente sono stati svelati nuovi membri del Cast ed una Key Visual, visibile in calce all'articolo.

Per quanto riguarda il Cast, oltre ai già annunciati Junichi Suwabe, Daiki Yamashita e Manami Numakura, rispettivamente pronti ad indossare i panni di Juuzou, Tetsurou Arahabaki e Mary, sono stati introdotti otto nuovi attori. Olivier Juan de Belmer sarà interpretato da Yoko Hikasa (Juuni Taisen), Hugh Cunningham da Youji Ueda (Vinland Saga), Christina Matsuzaki da Masashi Ebara (Kizumonogatari I: Tekketsu-hen), Scarlett Gosling da Marika Kuono (Mitsuboshi Colors) e Cronen von Wolf da Yuuya Uchida (Saraiya Goyou). Per quanto riguarda gli ultimi tre, Kenyuu Horiuchi (Garo: Honoo no Koukin) interpreterà Mega-armed Tokisada, Inori Minase (Shoujo Shuumatsu Ryokou) vestirà i panni di Pepper e Yuuko Sanpei (Boruto: Naruto Next Generations) quelli di Seven.

Per chi non conoscesse il manga di Tasuku Karasuma, ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "Dopo la guerra, sono spuntati in città numerosi individui chiamati "Extends", persone il cui corpo è stato modificato rendendolo una pericolosa arma. Inui Juuzou è uno di loro, si ritrova una testa a forma di pistola ma non ricorda che vita facesse o perché gli sia stata innestata una cosa del genere. Juuzou si guadagna da vivere occupandosi di casi che coinvolgono altri Extends ed è accompagnato da Mary, una donna intelligente che deciso di proteggere".

Tra le altre informazioni, vi ricordiamo che No Guns Life è atteso per il prossimo ottobre, e che l'Ending Theme, intitolata "Game Over" sarà suonata e cantata dalla J-Rock band DATS!!.