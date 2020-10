Guraburu!: lo spin-off di Granblue Fantasy debutta l'8 ottobre, online il primo trailer

Lo scorso aprile, Cygames e DMM.futureworks annunciarono l'adattamento anime di Guruburu!, lo spin-off a tinte comedy di Granblue Fantasy. Pochi istanti fa, il sito web ufficiale della serie ha sorpreso i fan mostrandone il primo trailer, e annunciando la tanto attesa data d'uscita.

Guruburu! debutterà l'8 ottobre 2020 in Giappone, su Tokyo MX e BS11. L'anime, tratto dall'omonimo manga 4-koma di Kikuhitomoji, vedrà il ritorno della maggior parte dei doppiatori della serie principale e dovrebbe essere composto da un solo cour, ovvero 12 episodi. Sfortunatamente la serie non sarà trasmessa in simulcast in occidente e di conseguenza, al netto di annunci dell'ultimo minuto, dovremo aspettare il 2021 prima di poterla visionare.

Kenshiro Morii (Anime-Gataris, BanG Dream! Girls Band Party! Pico) è stato posto alla direzione dell'anime presso lo studio di animazione DMM.futureworks (BanG Dream! Girls Band Party! Pico, Umayon), mentre Kikuhitomoji torna a comporre al sceneggiatura della serie. L'artista giapponese so-shi (Anime-Gataris) si occupa del character design e funge da direttore delle animazioni, mentre Takatoshi Hamano si occupa del comparto sonoro.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati a quest'anime? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne di più sulla serie principale invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione della Stagione 2 di Granblue Fantasy.