Da Gurren Lagann arriva un cosplay di Yoko Littner, una delle anime girl più famose

La perfezione probabilmente non esiste, eppure ci sono degli anime che, nonostante i palesi difetti e la presenza di cliché ridondanti, riescono a entrare nel cuore dei fan per sempre, creando così un pezzo indimenticabile di infanzia o adolescenza. Grazie alle Anime Night di MTV sono in tantissimi ad aver conosciuto Tengen Toppa Gurren Lagann.

Conosciuto in Italia con il nome tradotto Sfondamento dei Cieli Gurren Lagann, è un anime a sfondo mecha, con i robottoni tanto amati dai giapponesi a farla da padrone, ma ci sono tante altre trame di fondo e significati che hanno fatto appassionare in tanti. Parte della popolarità dell'opera nell'immaginario collettivo però non la si può non assegnare a Yoko Littner, l'eroina dell'opera e una delle ragazze più iconiche del mondo di manga e anime. Capelli rossi lunghi, pantaloncini corti e un costume nero con fiamme rosse che non possono essere mai dimenticati.

Quello stesso outfit è stato ripreso dalla cosplayer Coconut Kaya Nilson: facendosi fare foto su uno sfondo sabbioso, presenta il suo cosplay di Yoko Littner con tutti gli accessori che l'hanno contraddistinta durante l'epica storia di risalita di Gurren Lagann.

Yoko e Kamina hanno anche ispirato una linea di abbigliamento. Inoltre non perdetevi la nostra recensione di Gurren Lagann.