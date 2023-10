Gurren Lagann: un cosplay di Yoko Littner classica dall'anime

Manga e anime hanno contribuito molto a costruire una cultura pop di portata mondiale, grazie a continue trasmissioni e pubblicità tra gli anni '80 e 2000. Di anime cult in quel periodo che hanno messo in risalto varie figure ce ne sono stati tanti, come l'anime Sfondamento dei Cieli Gurren Lagann di Studio Trigger.

C'è Dragon Ball che può vantare Bulma, ONE PIECE che invece ha tra le sue fila Nami, e così via tante altre eroine che hanno lasciato il segno nella mente dei maschietti e non solo. Da Sfondamento dei Cieli Gurren Lagann invece si può ammirare la bellezza della giovane Yoko Littner, uno dei personaggi più iconici del mondo di anime e manga.

La creatura di Gainax e Kazuki Nakashima è un'adolescente energica, determinata e molto provocante, sempre al centro della scena grazie alla sua natura da coprotagonista di Gurren Lagann. Yoko è un'abile tiratrice, esperta nell'uso di un fucile da cecchino lungo e ha una grande abilità nel combattimento, ma resta una persona gentile e affidabile seppur combattiva, sempre fedele ai suoi amici, sviluppando infatti un legame con i protagonisti Simon e Kamina mentre combattono contro le forze oscure che minacciano il loro mondo sotterraneo durante la serie.

Kainosaurus la riporta ancora una volta al centro delle attenzioni su Instagram con un post che presenta il suo cosplay di Yoko Littner da Gurren Lagann, senza fucile ma con l'abbigliamento che l'ha resa iconica, composto da un semplice bikini e una gonna di jeans, che accompagnano i suoi capelli rossi. Ripercorrete la storia dell'anime con la nostra recensione di Tengen Toppa Gurren Lagann.