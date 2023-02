Gurren Lagann: un cosplay di Yoko Littner con il suo costume classico

Hiroyuki Imaishi è un nome noto tra i fan di anime grazie al suo lavoro con studio Trigger che ha portato alla creazione di anime di successo come Kill la Kill e Promare. In passato, il suo nome era strettamente correlato a quello di Studio Gainax, e in quel periodo creò uno degli anime più conosciuti di sempre: Sfondamento dei Cieli Gurren Lagann.

Tengen Toppa Gurren Lagann è un anime prodotto dallo studio Gainax e diretto per l'appunto da Hiroyuki Imaishi. Trasmessa nel 2007 in Giappone e poi anche in Italia su MTV, la serie è diventata celebre per le sue sequenze di azione esagerate e per la sua storia che esalta il valore dell'eroismo e della speranza, diventando un cult.

La storia di Gurren Lagann segue le avventure di Simon, un giovane scavatore che vive in un villaggio sotterraneo, e del suo amico Kamina, un temerario ribelle che sogna di raggiungere la superficie del pianeta. Insieme, i due si uniscono alla resistenza contro il governo oppressivo che controlla la società sotterranea e iniziano un viaggio epico alla scoperta del mondo grazie ai mecha di Gurren Lagann. Molto presto, a loro si aggiungerà la componente femminile data da Yoko Littner, che è uno dei personaggi principali di Gurren Lagann e uno dei personaggi femminili più amati dagli appassionati di anime.

Yoko è una cecchina esperta che aiuta Simon e Kamina nelle loro avventure e si dimostra molto coraggiosa e leale. Il personaggio di Yoko è noto per il suo abbigliamento, cosa che, insieme al suo carattere, lo ha resa un'icona dell'immaginario pop giapponese, e molti fan hanno deciso di omaggiarla con cosplay e fan art. Anche a distanza di anni infatti ci sono cosplayer come Daryana Martynova che si cimentano nei cosplay di Yoko Littner da Gurren Lagann, con costume, pantaloncino e fucile pronto a sparare.