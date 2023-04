Gurren Lagann: un cosplay di Yoko Littner creato da Byoru

Di anime ne sono stati creati parecchi nel corso del tempo, ma soltanto alcuni sono entrati davvero nella storia. A volte sono ricordati per una trama appassionante, altre volte per le animazioni visivamente accattivanti, oppure per i personaggi da impatto che popolavano questi racconti. E Gurren Lagann è uno di questi anime che ha fatto la storia.

Creato da Gainax e diretto da Hiroyuki Imaishi, Gurren Lagann ha pochi personaggi, vista la brevità del progetto rispetto ad altri colossi del settore, ma ognuno di questi è ben caratterizzato, sia caratterialmente che stilisticamente, e quindi chiunque è in grado di associarli subito all'anime. Yoko Littner è uno dei personaggi più iconici e amati dell'anime Gurren Lagann. Yoko è un'arma umana che indossa un costume molto particolare, composto da un bikini nero con una fiamma rossa al centro, un paio di shorts corti neri con una cintura bianca e degli stivali alti. La sua acconciatura è formata da lunghi capelli rossi legati in una coda di cavallo, con un paio di ciocche che le cadono sulla fronte ad altezza occhi.

Oltre alla sua estetica iconica, Yoko è un personaggio molto interessante e complesso. È una ragazza coraggiosa e determinata, che lotta per proteggere i suoi amici e per combattere contro i nemici che minacciano la sua terra. Poi, la ragazza è stata ampiamente celebrata per il suo look unico e distintivo, diventando uno dei personaggi più riconoscibili degli anime degli anni 2000. Il suo costume, in particolare, è diventato un classico del cosplay, spesso replicato e reinterpretato dagli appassionati del genere.

Il personaggio di Yoko è diventato un'icona della cultura pop giapponese, apparendo in molti prodotti di merchandising e anche in altri media come videogiochi e manga, per questo ancora oggi è presente in rete, come dimostra la cosplayer Byoru, che ha portato all'attenzione del pubblico il suo cosplay di Yoko Littner da Gurren Lagann. Anche se molto semplice, questo travestimento ha il giusto effetto e fa ricordare una delle storie più avvincenti dei primi anni 2000. E sapevate che in Gurren Lagann ci sono i robot più alti del mondo degli anime?